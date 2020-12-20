مصر.. تأييد حكم المؤبد على رجل أعمال لاستيلائه على مليار جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برفض استئناف رجل الأعمال مجدي يعقوب وتأييد حكم سجنه بالمؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المتهم حضر إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وفور الحكم عليه تم ترحيله إلى السجن مرة أخرى.

وألقت أجهزة الأمن في مصر العام الماضي القبض على رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف، صاحب الشركة الثلاثية بمدينة نصر بموجب أحكام في قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد.

وجاء في أمر الإحالة، أن "المتهمين استولوا على مليار جنيه منهم رجل الأعمال مجدي يعقوب نصيف مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة، والمتهم الثاني (متوفى) رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، حيث أضرا عمدا بأموال جهة عمله (الثاني) بما قيمته أكثر من مليار جنيه".

وأضاف: "قام المتهمان، بصرف المبالغ إلى رجل الأعمال مجدي يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة".

المصدر: "بوابة أخبار اليوم"