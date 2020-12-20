الجبير: تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن خطوة مهمة نحو الحل السياسي وإنهاء الأزمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأحد، إن تشكيل حكومة جديدة في اليمن وفقا لـ"اتفاق الرياض"، يعتبر "خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة".

إقرأ المزيد

وأشار الجبير عبر تغريدة في "تويتر"، إلى أن "ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقا لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة"، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى "إرساء الأمن، والاستقرار، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق".

إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) December 20, 2020

وأعلنت الرئاسة اليمنية، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة من 25 وزيرا، يترأسها رئيس الحكومة السابقة معين عبد الملك.

وتتكون الحكومة الجديدة من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض.

المصدر: RT