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الجبير: تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن خطوة مهمة نحو الحل السياسي وإنهاء الأزمة

أخبار العالم العربي

الجبير: تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن خطوة مهمة نحو الحل السياسي وإنهاء الأزمة
Reuters Ahmed Yosri
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأحد، إن تشكيل حكومة جديدة في اليمن وفقا لـ"اتفاق الرياض"، يعتبر "خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة".

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وأشار الجبير عبر تغريدة في "تويتر"، إلى أن "ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقا لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة"، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى "إرساء الأمن، والاستقرار، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق".

 وأعلنت الرئاسة اليمنية، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة من 25 وزيرا، يترأسها رئيس الحكومة السابقة معين عبد الملك.

وتتكون الحكومة الجديدة من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض.

المصدر: RT

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