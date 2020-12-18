مصر.. النائب العام المصري يتدخل بعد براءة متهمين بتعرية سيدة اعتذر لها السيسي

أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بدراسة أوجه الطعن في حكم براءة المتهمين في واقعة تعرية سيدة مسيحية، في إحدى قرى محافظة المنيا، المعروفة باسم "سيدة الكرم" عام 2016.

ويأتي قرار النائب العام المصري، بعد يوم من الحكم ببراءة 3 متهمين بتعرية السيدة سعاد ثابت (70 عاماً)، على خلفية شائعات حول علاقة عاطفية بين زوجة مسلم بنجل سيدة قرية الكرم، الكائنة في نطاق مركز أبوقرقاص بالمنيا، مايو 2016.

وقال السيسي آنذاك إن ما حدث للسيدة المصرية "لا يليق أن يحصل في مصر، أو يتكرر مرة ثانية، أي حد هايغلط هايتحاسب، أرجو أن السيدة المصرية متاخدش على خاطرها... لا نقبل أبداً أن يتكشف سترنا بأي شكل ولأي سبب من الأسباب، محدش يقدر يفرق بين المصريين وبعضهم، والقانون يأخذ مجراه على أي عدد، كلنا نتحاسب، اللى يغلط يتحاسب".

المصدر: "المصري اليوم" + "اليوم السابع" + "مصراوي"