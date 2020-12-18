التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تمكن قواته من تدمير لغم بحري "إيراني الصنع" من نوع "صدف"، قال إن جماعة "أنصار الله" الحوثية زرعته في جنوب البحر الأحمر.

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وقال التحالف العربي: "الأعمال العدائية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تهدد الأمن البحري لمضيق باب المندب وجنوب البحر الاحمر".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان التحالف العربي، إطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثية لصاروخ باليستي "من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد إطلاقه في محافظة صعدة".

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام سعودية