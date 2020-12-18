 
مباشر

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر
Reuters
أرشيف، صورة لمقاتلين من جماعة "أنصار الله" الحوثية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pe0f

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تمكن قواته من تدمير لغم بحري "إيراني الصنع" من نوع "صدف"، قال إن جماعة "أنصار الله" الحوثية زرعته في جنوب البحر الأحمر.

إقرأ المزيد
التحالف العربي: إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون في جنوب البحر الأحمر
التحالف العربي: إزالة وتدمير 5 ألغام بحرية زرعها الحوثيون في جنوب البحر الأحمر

وقال التحالف العربي: "الأعمال العدائية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تهدد الأمن البحري لمضيق باب المندب وجنوب البحر الاحمر".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان التحالف العربي، إطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثية لصاروخ باليستي "من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد إطلاقه في محافظة صعدة".

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام سعودية

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا