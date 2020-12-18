أردوغان يرتب ياقة قميص الكاظمي

رصدت الكاميرا الرئيس التركي رجب طيب أروغان وهو يرتب ياقة قميص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى تركيا يوم الخميس.

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ووثق مقطع فيديو التقط خلال مراسم الاستقبال التركية لرئيس الوزراء العراقي في أنقرة، نزول الكاظمي من السيارة، وترحيب أردوغان به، وتبادل التحية بينهما، وفي تلك الأثناء مد الرئيس التركي يده ورتب ياقة قميص الكاظمي.

Başkan Erdoğan davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin gömleğini düzeltiyor. Sadece milletinin değil coğrafyanın da üzerine titriyor. pic.twitter.com/dksCFJ6x7I — Selâmi Haktan (@slmhktn) December 17, 2020

المصدر: RT