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أردوغان يرتب ياقة قميص الكاظمي

أخبار العالم العربي

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رصدت الكاميرا الرئيس التركي رجب طيب أروغان وهو يرتب ياقة قميص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى تركيا يوم الخميس.

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ووثق مقطع فيديو التقط خلال مراسم الاستقبال التركية لرئيس الوزراء العراقي في أنقرة، نزول الكاظمي من السيارة، وترحيب أردوغان به، وتبادل التحية بينهما، وفي تلك الأثناء مد الرئيس التركي يده ورتب ياقة قميص الكاظمي.

المصدر: RT

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