مصر.. تسجيل 548 إصابة و25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، تسجيل 548 حالة إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 25 حالة وفاة، مرتفعة عن يوم أمس الأربعاء حيث سجلت 544 إصابة و24 وفاة بالفيروس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 123701 حالة من ضمنهم 105919 حالة تم شفاؤها، و 7015 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 105919 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 548 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 25 حالة وفاة pic.twitter.com/TP0rX4jPUM — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 17, 2020

ناصر حاتم

المصدر: RT