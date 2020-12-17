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أمير قطر يغرد بعد إصابة ماكرون بكورونا

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أمير قطر يغرد بعد إصابة ماكرون بكورونا
Reuters ZUZ/PAS
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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غرد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، على موقع "تويتر" عقب إعلان إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد.

وقال الأمير: "تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون وبدوام الصحة والعافية له، وللشعب الفرنسي الصديق في ظل استمرار تفشي وباء كوفيد-19".

وكان قصر الإليزيه قد أعلن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

المصدر: RT

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