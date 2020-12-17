أمير قطر يغرد بعد إصابة ماكرون بكورونا

غرد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، على موقع "تويتر" عقب إعلان إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد.

وقال الأمير: "تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون وبدوام الصحة والعافية له، وللشعب الفرنسي الصديق في ظل استمرار تفشي وباء كوفيد-19".

تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس @EmmanuelMacron وبدوام الصحة والعافية له، وللشعب الفرنسي الصديق في ظل استمرار تفشي وباء كوفيد-19. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 17, 2020

وكان قصر الإليزيه قد أعلن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

المصدر: RT