مصر تصدر بيانا بعد مصرع 3 عسكريين جزائريين
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أصدرت مصر بيانا عبرت فيه عن تعازيها للجزائر في ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية مما أسفر عن مصرع ثلاثة من العسكريين الجزائريين.
وقالت الحكومة المصرية إنها "تعرب عن وقوفها مع الجزائر في هذا المصاب الأليم، وتتقدم ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الجزائري".
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت مقتل 3 ضباط إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.
المصدر: RT