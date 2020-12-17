مصر تصدر بيانا بعد مصرع 3 عسكريين جزائريين

أصدرت مصر بيانا عبرت فيه عن تعازيها للجزائر في ضحايا حادث سقوط مروحية عسكرية مما أسفر عن مصرع ثلاثة من العسكريين الجزائريين.

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وقالت الحكومة المصرية إنها "تعرب عن وقوفها مع الجزائر في هذا المصاب الأليم، وتتقدم ببالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الجزائري".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت مقتل 3 ضباط إثر سقوط مروحية تابعة للمصلحة الوطنية لحرس السواحل في عرض البحر، قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة غرب ميناء الصيد ببوهارون.

المصدر: RT