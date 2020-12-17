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التحالف العربي يعلن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا من صنعاء وسقوطه في صعدة

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التحالف العربي يعلن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا من صنعاء وسقوطه في صعدة
Reuters
أرشيف، صورة لمقاتلين من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إطلاق جماعة "أنصار الله" الحوثية لصاروخ باليستي من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد إطلاقه في محافظة صعدة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، "إن الحوثيين أطلقوا صباح اليوم الخميس صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة 158 كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة".

وأوضاف المالكي "أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وأكد المالكي "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: "واس"

 

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