إيران: تواجد القوات الأمريكية في سوريا غير شرعي ويجب إنهاؤه

اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن "تواجد القوات الأميركية في سوريا غير شرعي ويهدف إلى تحقيق أهداف خفية"، مؤكدا أن "هذه القوات يجب أن تغادر سوريا".

وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد حول سوريا، قال تخت روانجي: "على الجميع احترام السيادة الوطنية والاستقلال السياسي ووحدة الأراضي السورية بصورة كاملة".

وأعرب عن "معارضته لأي إجراءات انفصالية ومبادرات غير مشروعة للإدارة الذاتية في سوريا". وقال: "جميع القوات الأجنبية التي تتواجد في سوريا من دون موافقة الحكومة السورية يجب أن تغادر هذا البلد".

وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "إيران ملتزمة بالحل السياسي لأزمة سوريا بصورة كاملة وقد تم التأكيد على هذا الموقف خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري إلى طهران والتي تم فيها بحث نطاق واسع من القضايا، من ضمنها سبل تعزيز السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية وخفض معاناة الشعب السوري".

وشدد على أن "لجنة الدستور السوري يجب أن تواصل عملها من دون أي تدخلات أو ضغوط خارجية او تحديد مهل مصطنعة لأنشطتها".

وأضاف تخت روانجي: "أماكن مثل إدلب لا ينبغي أن تتحول إلى ملجأ آمن للجماعات الإرهابية، ويتوجب مواصلة مكافحة الإرهابيين حتى القضاء الكامل على تهديدهم، إلى جانب بذل كل الجهود للحفاظ على أرواح المدنيين".

المصدر: "فارس"