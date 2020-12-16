العراق.. الصدر يُعلق على مشروع ميناء "الفاو الكبير" ويهدد بالتدخل

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية إلى العمل على "اجتثاث الفساد والابتزاز" في مشروع ميناء "الفاو الكبير".

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والإبتزاز الواضح والجلي في مشروع ميناء الفاو الكبير الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والمليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولا ومحتاجأ الى غيره".

واضاف: "أنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت، وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها فورا، وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة، إن لم تتدخل الحكومة".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، استبعاد شركة صينية من المنافسة واختيار شركة "دايو" الكورية بعقد تنفيذ ميناء "الفاو الكبير".

في وقت سابق، أعلنت وزارة النقل العراقية، عن تراجع شركة "دايو" الكورية عن إكمال بناء مشروع ميناء "الفاو الكبير".

وفي التاسع من أكتوبر الماضي، أعلنت شركة "دايو" الكورية الجنوبية، وقف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، في البصرة بجنوب العراق، بعد العثور على جثة مديرها مشنوقاً هناك.

يذكر أن حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع في العام 2010، وقالت وزارة النقل العراقية، إن وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، أعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليار دولار.

المصدر: RT