الإمارات تصدر بيانا بعد استهداف ناقلة نفط في السعودية أمس

دانت دولة الإمارات بشدة "الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل النفط في مدينة جدة بالمملكة السعودية"، من خلال زورق مفخخ، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، أن الإمارات تعتبر "هذا الاعتداء دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية "إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية".

وقالت شركة هافنيا للشحن أمس، إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ الناقلة في ميناء جدة بالسعودية.

المصدر: "وام"