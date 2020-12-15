مصر.. القبض على عصابة تصنع مخدرا يدمر الجهاز العصبي (فيديو)

ألقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية القبض على أخطر العصابات الإجرامية، المتخصصة في تصنيع المواد المخدرة، أثناء مداهمة وكر لتصنيع مخدر "الآيس" في الجيزة.

وكشف مقطع فيديو، أعده قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، تفاصيل الواقعة، التي تمثلت في قيام مجموعة من الخارجين على القانون، باستئجار فيلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وتجميعها كمية كبيرة من الأدوات والمستلزمات الخاصة بتصنيع مخدر "الآيس"، للتوزيع على عملائها.

وضبطت الأجهزة الأمنية، المتهمين القائمين على ذلك النشاط، وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات، بـ13 مليون جنيه مصري.

ويعد ذلك المخدر، من أخطر أنواع المخدرات التخليقية، المدرجة على الجدول الأول لقانون المخدرات، والذي يؤثر على الصحة النفسية لمتعاطيه، ويدمر الجهاز العصبي للإنسان، ويسبب التوتر والقلق الشديد، وينتهي بمتعاطيه إلى الوفاة أو الانتحار.

المصدر: RT