حقيقة العثور على كنز مدفون في مكة (صور)

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية مجموعة صور قيل إنها لكنز مدفون عثر عليه في مدينة مكة المكرمة.

وأثار الخبر ضجة في المملكة، الأمر الذي دفع هيئة مكافحة الإشاعات السعودية للتوضيح، حيث قالت أمس الاثنين عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": " ما يتداول عن العثور على كنز مدفون في مكة غير صحيح".

وأضافت: "هي إشاعة قديمة تنتشر سنويا من مدينة لأخرى، وناشرها يستخدم صورا عشوائية من أرشيف الأنترنت".

مايتداول عن العثور على كنز مدفون في مكة المكرمة غير صحيح.https://t.co/lXs20fon0hpic.twitter.com/SEbe5txMKm — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) December 14, 2020

كنز وجد في البيوت القديمه الي جاها التوسعه في اسواق مكه. والتعمير

سبحان الله 👇👇👇 pic.twitter.com/sWOsEV4qs9 — طارق مناع (@ManaaTareq) December 14, 2020

المصدر: هيئة مكافحة الإشاعات السعودية