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حقيقة العثور على كنز مدفون في مكة (صور)

أخبار العالم العربي

حقيقة العثور على كنز مدفون في مكة (صور)
تويتر
صورة متداولة للكنز
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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية مجموعة صور قيل إنها لكنز مدفون عثر عليه في مدينة مكة المكرمة.

وأثار الخبر ضجة في المملكة، الأمر الذي دفع هيئة مكافحة الإشاعات السعودية للتوضيح، حيث قالت أمس الاثنين عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": " ما يتداول عن العثور على كنز مدفون في مكة غير صحيح".

وأضافت: "هي إشاعة قديمة تنتشر سنويا من مدينة لأخرى، وناشرها يستخدم صورا عشوائية من أرشيف الأنترنت".

المصدر: هيئة مكافحة الإشاعات السعودية

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