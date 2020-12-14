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الرئاسة المصرية: السيسي يوجه ببناء 3300 وحدة سكنية جديدة للمواطنين

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الرئاسة المصرية: السيسي يوجه ببناء 3300 وحدة سكنية جديدة للمواطنين
Reuters
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أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين".

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس المصري وجه بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين" وامتدادا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري اطلع على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان والتي ستمثل مركزا متكاملا وحديثا لوسائل النقل بمختلف أنواعها.

وستضم المحطة مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية، وهي المحطة التي سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي، حيث تقع بجانبه مباشرة عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري.

المصدر: RT

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