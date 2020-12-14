كوبري يمر عبر شرفة عقار مواطن يثير جدلا في مصر (صور)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، صورة لكوبري في مدينة الحمام بمحافظة مطروح، يمر عبر شرفة عقار مواطن.

ويظهر جانبا من كوبري داخل بلكونة شقة بمسافة نصف متر، في منطقه مسجد عسكر وسط مدينة الحمام.

وقال النشطاء إن الكوبري هو محور طوله 530 مترا ومحور عرضه 520 مترا، يربط مدينة الحمام من بحري لقبلي، ويعبر مزلقان السكة الحديد بوسط المدينة، وتبلغ تكلفته حوالي 120 مليون جنيه.

وذكر أحد سكان مدينة الحمام أن الكوبري مهم للغاية لأنه يربط منطقة بحري وقبلي بمدينة الحمام، ويعبر أعلى المزلقان والطريق السريع، خاصة فى ظل وقوع الحوادث الكثيرة بالمنطقة.

وأضاف مصدر داخل مجلس مدينة الحمام أن المجلس قدم في وقت سابق مقترح إنشاء الكوبري في منطقة أخرى بعيدا عن الكتلة السكانية، لكن المقترح قوبل بالرفض، موضحا أن "الكوبري تبع هيئة الطرق والكباري والسكة الحديد، وصاحب المنزل الذي تداولت صوره رفض إخلاءه".

المصدر: القاهرة 24