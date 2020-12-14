البرهان: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي

علق رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين على القرار الأمريكي برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا القرار سيسهم في دعم الإنتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الإنتقالية ورفاه الشعب السوداني".

وأضاف "هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية".

التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله ابناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية، الشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية، الشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين . — A.fatah Alburhan (@aftaburhan) December 14, 2020

الشكر للأخوة و الأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان، الشكر للإدارة الأمريكية علي إتخاذ القرار التاريخي القاضي بشطب بلادي من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، هذا القرار سيسهم في دعم الإنتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الإنتقالية ورفاه الشعب السوداني . — A.fatah Alburhan (@aftaburhan) December 14, 2020

يأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم توقيع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إشعارا يفيد برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، اعتبارا من اليوم الاثنين.

المصدر: RT