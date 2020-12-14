صفقة عسكرية بين تونس وتركيا لشراء طائرات مسيرة ومحطات تحكم أرضية
Reuters Pascal Rossignol
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcsf
كشف وسائل إعلام تركية أن وزارة الدفاع التونسية وقعت عقدا بقيمة 80 مليون دولار مع الشركة التركية المصنعة للطائرات المسيرة، لشراء 3 طائرات مسيرة من نوع "العنقاء".
وأفادت صحيفة "خبر ترك"، أمس الأحد، أن الاتفاق يشمل تسليم 3 طائرات بدون طيار تركية الصنع من طراز ANKA-S، و3 محطات تحكم أرضية، وتدريب 52 عنصرا من القوات الجوية التونسية.
وذكرت الصحيفة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على كافة المسائل نهاية الأسبوع الماضي، بعد عامين من المباحثات بشأن المسيرة التركية "العنقاء".
المصدر: خبر ترك