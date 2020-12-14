الخارجية الكويتية: نرحب باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه

رحبت وزارة الخارجية الكويتية يوم الأحد، بقرار الولايات المتحدة "الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه".

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان رسمي، أن "هذه الخطوة تسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع" في منطقة الصحراء.

وأضافت الخارجية الكويتية أن الخطوة "تأتي انسجاما مع موقف الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس 10 ديسمبر، أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

وأضاف ترامب، أن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!".

المصدر: وكالات