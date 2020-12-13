هنية: عودة السلطة الفلسطينية للتعاون مع إسرائيل عائق كبير أمام تحقيق المصالحة

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية عن استعداد الحركة لبناء "مشهد وطني موحد"، معربا عن أسفه إزاء قرار السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وصرح هنية، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الأحد بمناسبة ذكرى انطلاق "حماس": "دفعنا بكل قوة نحو نجاح مسار المصالحة مع (فتح) ولكن للأسف عودة السلطة للتعاون مع الاحتلال تشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق هذه المصالحة".

📽️ شاهد

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية:حماس جاهزة ومستعدة لبناء مشهد فلسطيني موحد من أجل التصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية. pic.twitter.com/vMMPEafvf1 — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) December 13, 2020

وقال هنية إن حركته "جاهزة ومستعدة لبناء مشهد فلسطيني موحد من أجل التصدي لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية"، مضيفا أن من يعتقد أن الضفة الغربية ساكنة أو هادئة أو مردوعة "فهو واهم".

وأبدى هنية دعم "حماس" لإعادة بناء المرجعيات الفلسطينية ابتداء من منظمة التحرير الفلسطينية.

وسبق أن تمكنت "فتح" و"حماس" في المشاورات التي استضافتها تركيا أواخر سبتمبر من إحراز تقدم ملموس في سبيل إنهاء الانقسام بما يشمل اتفاقا على إجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر.

المصدر: "الأقصى"