العراق.. مقتل 42 من مقاتلي "داعش" في عملية "السيل الجارف" (صور)

أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، أن القوات العراقية قتلت 42 عنصرا من تنظيم "داعش" في عملية "السيل الجارف" شمالي البلاد.

وقال رسول في بيان صحفي، إن "قوات جهاز مُكافحة الإرهاب البطلة داهمت بعملية (السيل الجارف) ما يُسمى قاطع (دجلة) الذي تنشط فيه عصابات داعـش الإرهابيـة في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل بعد جُهد فني ومعلوماتي لمُديرية استخبارات الجهاز".

وأضاف، أن "أبطال الجهاز شرعوا بالاشتباك مع بقايا عناصر العصابات الإرهابية ليومين مُتتاليين أجبر فيها فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب عناصر العدو على التقهقر والعودة إلى الأنفاق والكُهوف التي يتحصنون بها، ليباشروا بعدها باقتحام مواقعهم حيث وصلت شدة المواجهة إلى الاشتباك بالرُمانات اليدوية المُتفجرة داخل الأنفاق".

وبحسب اللواء رسول، فإن "العملية البطولية أسفرت عن قتل (42) عُنصرا إرهابياً من عصابات داعـش من ضمنهم ما يسمى والي قاطع دجلة المُكنى (براء) ونائبه (أبو محمود)".

وتابع: "كما تم قتل المسؤول الإعلامي لقاطع دجلة المدعو (أبو سياف) مع مساعده سجاد، وعسكري قاطع الفاروق أبو سيناء، فضلا عن العثور على عدد من الأسلحة والأعتدة المتنوعة ومبالغ مالية محلية وأجنبية داخل مقرات العصابات الإرهابية".

وأشار إلى أن "العملية جاءت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي الباسل وطيران التحالُف الدولي".

المصدر: RT