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السودان يغلق معبر أرقين الحدودي مع مصر

أخبار العالم العربي

السودان يغلق معبر أرقين الحدودي مع مصر
AFP
معبر حدودي بين السودان ومصر
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قررت وزارة النقل السودانية غلق معبر أرقين الذي يربط السودان مع مصر، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة، دون ذكر الأسباب.

ونص القرار الصادر عن الوزارة على وقف حركة المركبات سواء كانت مركبات خاصة أو مركبات نقل ركاب أو مركبات نقل بضائع من وإلى السودان عبر معبر أرقين الحدودي مع مصر.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية. كما نوهت على المتعاملين والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري مع أخذ كافة التدابير اللازمة لنفاذه.

وكان السودان قد قرر في أغسطس الماضي إعادة فتح المعابر الحدودية مع مصر التي تم إغلاقها بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، وشمل القرار السوداني فتح معبري أرقين وأشكيت.

السودان يغلق معبر أرقين الحدودي مع مصر
RT

المصدر: RT

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