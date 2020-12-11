 
مباشر

الجيش اليمني: إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين في الجوف

أخبار العالم العربي

الجيش اليمني: إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين في الجوف
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcb7

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، إن قواته "تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في جبهة الظهرة بالقذاميل، بمديرية خب والشّعف شرقي الجوف"​​​.

ولم يشر المتحدث العسكري إلى نوع الطائرة التي أسقطت، لكن مصادر يمنية محلية ذكرت أنها "هجومية".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة للحوثيين، في جبهة السليلة شرقي الجوف، أثناء محاولتها رصد مواقع لقواته.

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا