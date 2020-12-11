الجيش اليمني: إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، إن قواته "تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع عسكرية في جبهة الظهرة بالقذاميل، بمديرية خب والشّعف شرقي الجوف"​​​.

الجوف

أبطال الجيش الوطني بقيادة العميد/حميد أبوهدره يتمكنوا من إسقاط طائرة مسيرة تابعه للمليشيات الحوثيه أثناء تحليقها فوق مواقع ابطال الجيش بجبهة الظهره..القذاميل pic.twitter.com/npgWXFoIxV — ربيع القرشي (@algrshy_Rabea) December 11, 2020

ولم يشر المتحدث العسكري إلى نوع الطائرة التي أسقطت، لكن مصادر يمنية محلية ذكرت أنها "هجومية".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة للحوثيين، في جبهة السليلة شرقي الجوف، أثناء محاولتها رصد مواقع لقواته.

المصدر: "سبوتنيك"