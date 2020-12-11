سفير السعودية في اليمن: اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن

أكد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، يوم الجمعة، أن "اتفاق الرياض سيحقق السلام والأمن والاستقرار".

وقال آل جابر في تغريدة على "تويتر" إن "الشعب اليمني سيجني ثمار اتفاق الرياض".

جمعة مباركة ، جمعة سلام وإخاء



جهود عام كامل من الصبر و العمل الدؤوب المستمر ،تبذل لأجل #اليمن وشعبه الشقيق، والتزام وتعاون لتنفيذ #اتفاق_الرياض سيجني ثمارها اليمنيون نحو السلام و الأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد بإذن الله. — محمد ال جابر (@mohdsalj) December 11, 2020

ويأتي ذلك بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات، تسير حسب الخطط العسكرية".

وكان مصدر مسؤول في التحالف أكد الخميس، استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بعد التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيرا، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي، ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وكان مراسل RT أفاد في وقت سابق اليوم ببدء انسحاب القوات الحكومية من مدينة شقره في محافظة أبين جنوب شرق اليمن، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض.

المصدر: RT