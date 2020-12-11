الأردن.. تراجع في عدد الإصابات والوفيات بكورونا

شهدت معدلات الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الأردن، انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع الحصيلة المسجلة في اليوم السابق.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية 2338 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، و36 حالة وفاة مقارنة مع 44 وفاة و2900 إصابة يوم أمس.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 255,459 حالة، والوفيات إلى 3286 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بالمملكة 117 شخصا، فيما غادرت 166 حالة المستشفيات بعد شفائها.

المصدر: "عمون"