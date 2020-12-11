لافروف سيبحث مع المقداد الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير، سيرغي لافروف، سيناقش الوضع في سوريا مع نظيره السوري، فيصل المقداد، يوم 17 ديسمبر في موسكو.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 17 ديسمبر الجاري، محادثات مع فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل".

وأشار البيان إلى أن الطرفين سيتبادلان الآراء حول المسائل الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، كما "سيتم إيلاء اهتماء خاص لتطور الوضع في سوريا وأفاق تطورها، بما في ذلك تعزيز التسوية السياسية الشاملة للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسألة إعادة إعمار البلاد ما بعد الصراع، والمساعدة في عملية عودة اللاجئين السوريين".

وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش الوزيران قضايا الساعة الخاصة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي - السوري متعدد الأوجه.

المصدر: سبوتنيك