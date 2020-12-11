العراق.. صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب مبنى حكومة السليمانية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بتجدد الاحتجاجات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، فيما أشار إلى حدوث صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب مبنى الحكومة المحلية.

وقال مراسلنا، إن "القوات الأمنية طوقت بتعزيزات عسكرية مبنى محافظة السليمانية منذ صباح اليوم، وبعد الظهر وصل المحتجون إلى الشارع القريب منها وبدأت الصِدامات".

ونقل المراسل عن سكان محليين، قولهم، إن "الصِدامات ما زالت مستمرة حتى عصر اليوم، وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع على المحتجين".

وبحسب نشطاء، فإن "العشرات من المحتجين تعرضوا إلى الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع".

يبدو أن الربيع الكردي قد بدا

مع تصعيد خطير حيث ان

حكومة القناصين قمعت

شعبها في جمجمال بمحافظة

السليمانية مع صمت مطبق

من صفحات النواشيط وقنوات

الفتنه وحتى الحكومه صامته#السليمانية_تنتفضpic.twitter.com/C1nVfyK5jH — saadsaad (@albadyp) December 7, 2020

وخلال الاحتجاجات، اعتقلت القوات الأمنية كادر قناة العراقية الرسمية الناطقة باللغة الكردية، وعلى إثر ذلك طالب نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي السلطات الكردية بإطلاق سراحهم.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت اللجنة الأمنية العليا في وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، إنها لن تسمح بتنظيم التظاهرات غير المرخصة وأن القوات المختصة ستتعامل مع المخالفين بإطار القانون.

ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على "داعش"، ولم يستلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

المصدر: RT