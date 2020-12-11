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الحكم على سليم عياش بتهمة قتل رفيق الحريري بخمس عقوبات بالسجن المؤبد

أخبار العالم العربي

الحكم على سليم عياش بتهمة قتل رفيق الحريري بخمس عقوبات بالسجن المؤبد
Reuters
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أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكما اليوم الجمعة على عضو بـ"حزب الله" مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد.

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وأدين سليم جميل عياش (57 عاما) في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين. وجرت محاكمته غيابيا وهو لا يزال طليقا.

وسيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت.

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان برأت بوقت سابق المتهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي وحوكموا غيابيا لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم.

المصدر: رويترز+النهار

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