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لقاحات كورونا تصل خلال الشهرين المقبلين إلى الأردن

أخبار العالم العربي

لقاحات كورونا تصل خلال الشهرين المقبلين إلى الأردن
Reuters
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 أعلن مسؤول ملف كورونا في الأردن، وائل الهياجنة، اليوم الجمعة، أن لقاحات فيروس كورونا ستصل إلى الأردن، ما بين شهري يناير وفبراير المقبلين.

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وأوضح الهياجنة أن الأردن لا ينظر فقط إلى فعالية اللقاحات، وإنما أيضا إلى آثارها الجانبية التي قد تؤثر على الإنسان.

وقال الهياجنة إن الوضع الوبائي في الأردن مستقر ويتجه إلى الإنخفاض في أعداد الإصابات والوفيات، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض جاء بسبب الالتزام الواضح من قبل المواطنين بإجراءات السلامة العامة، وخاصة ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات.

 ووصل عدد إصابات كورونا في الأردن إلى 253121 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 3250 ، وفق ما أورده موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصاءات كورونا في دول العالم.

المصدر: عمون 

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