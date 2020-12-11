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الشرطة العسكرية الروسية تدعم الدوريات السورية في الجولان

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الشرطة العسكرية الروسية تدعم الدوريات السورية في الجولان
AFP Andrei BORODULIN
أحد أفراد الشرطة العسكرية الروسية في الجولان (صورة من الأرشيف)
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أكد العسكريون الروس أنهم يساعدون القوات السورية التي تقوم بالدوريات في منطقة الجولان بريف القنيطرة بالقرب من "خط برافو" الفاصل بين القوات السورية والإسرائيلية.

وقال قائد إحدى الكتائب الروسية في حديث لوكالة "تاس"، إن "الأهم هو عمل الأفراد. ونحن نقوم بتدريبات مشتركة، بما في ذلك عمليات الإجلاء ونقل تعزيزات وصد هجمات".

وتابع قائلا إن "مهمتنا مراقبة وقف إطلاق النار وإظهار الحضور العسكري الروسي وحماية العسكريين الروس".

يذكر أن الشرطة العسكرية الروسية تضمن الأمن بالمنطقة بعد طرد الجماعات المسلحة من ريف القنيطرة.

ونشرت القوات الروسية 5 نقاط للمراقبة بالقرب من خط فك الارتباط، الذي كانت تراقبه قوات حفظ السلام الأممية في وقت سابق.

المصدر: تاس

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