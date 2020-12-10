إضاءة الأهرامات باللون الأزرق تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان

أضاءت السلطات المصرية، اليوم الخميس، أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون الأزرق، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال أشرف محيي مدير عام منطقة آثار الهرم، إنه "في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تم منذ قليل إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول باللون الأزرق".

وأشار إلى أن "الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يتم في 10 ديسمبر من كل عام، ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

المصدر: RT