تصريحات جديدة للسيسي بشأن مكافحة الفساد في مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة ورفض كافة صور وممارسات الفساد، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد شدد السيسي على أن "هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لمصر".

كما أشاد بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT