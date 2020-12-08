التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلنت القيادة العامة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية صوب المملكة.

وصرح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، بأن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.

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قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.https://t.co/zc6t8vjJ01#واس_عامpic.twitter.com/R4H67KikZV — واس العام (@SPAregions) December 8, 2020

يأتي ذلك بعد يومين على إعلان وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن طيران التحالف استهدف مطار صنعاء الدولي بغارتين جويتين.

المصدر: "واس"