 
مباشر

التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية
Reuters
إطلاق نار من منظومة دفاع جوي للقوات السعودية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbj8

أعلنت القيادة العامة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية صوب المملكة.

وصرح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، بأن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" في السعودية.

يأتي ذلك بعد يومين على إعلان وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن طيران التحالف استهدف مطار صنعاء الدولي بغارتين جويتين.

المصدر: "واس" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا