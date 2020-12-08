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الأطباء المضربون في تونس يتظاهرون احتجاجا على مصرع زميلهم في حادث المصعد

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الأطباء المضربون في تونس يتظاهرون احتجاجا على مصرع زميلهم في حادث المصعد
Reuters Zoubeir Souissi
احتجاجات الأوساط الطبية في تونس - أرشيف
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شارك آلاف الأطباء التونسيين وعمال القطاع الصحي المضربون عن العمل في تظاهرة غاضبة، احتجاجا على ضعف الخدمات الصحية الذي تمخض عنه مصرع طبيب شاب سقط به مصعد في مستشفى كان يعمل فيه.

وتجمع المتظاهرون أمام وزارة الصحة في تونس مطلقين هتافات غاضبة طالت الطبقة السياسية في البلاد منها "قتالين أولادنا سراقين بلادنا"، و"الاضراب الاضراب.. لا جريمة بلا عقاب".

وردد آخرون: "وزير بلا قرار يبقى في بيته"، و"كلنا مع إصلاح منظومة الصحة".

وقضى الطبيب بدر الدين العلوي 27 عاما الأسبوع الماضي إثر سقوطه في فتحة المصعد رغم الإبلاغ عن العطل قبل عدة سنوات.

وأثار الحادث مطالبات بإقالة وزير الصحة وغضبا إزاء وضع المستشفيات الحكومية والخدمات الصحية وعدم القيام بالإصلاحات الضرورية في ظل جائحة "كوفيد-19".

المصدر: "أ ف ب"

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