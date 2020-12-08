وفد من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يزور قطاع غزة

وصل وفد من رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة معدة مسبقا، وهي الأولى منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

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وأكدت إدارة الإعلام في معبر بيت حانون شمال القطاع وصول الوفد إلى أراضيه، فيما جاء في بيان صدر عن رؤساء البعثات الأوروبية أن زيارتهم تأتي تعبيرا عن التضامن مع سكان قطاع غزة والاطلاع بشكل أفضل على التطورات الأخيرة في غزة، خاصة الوضع الصحي المقلق في ظل جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الكارثية.

ويتوقع أن يزور الدبلوماسيون مشاريع أوروبية ويجتمعون مع ممثلي المجتمع المدني في غزة، إضافة إلى زيارتهم للمشفى الأوروبي وهو المقر الرئيس للتعامل مع مرضى كورونا بالقطاع.

ومن المقرر أن يعقد رؤساء البعثات الأوروبية مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم لإطلاع الصحفيين على فحوى الزيارة.

وكان القنصل البريطاني العام وصل القطاع في وقت سابق للقيام بمهمة مماثلة.

المصدر: معا