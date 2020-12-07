الحوثيون: الأمريكيون أكدوا لنا أن لا سلام في اليمن إذا لم يوافقوا عليه

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي أن الأمريكيين أكدوا لهم أنه لن يكون هناك سلام في اليمن إذا لم يكونوا موافقين عليه.

وفي تغريدة له على "تويتر"، قال محمد علي الحوثي: "أرسلوا إلينا الأمريكيين عبر وسطاء.. قالوا لا يمكن أن يكون هناك سلام حتى وإن كانت السعودية راضية به إذا لم نكن نحن موافقين عليه".



وأرفق التغريدة بوسم "حصار أمريكا قاتل شعب اليمن".

ارسلوا إلينا الأمريكان عبر وسطاء

قالوا

لا يمكن أن يكون هناك سلام حتى وإن كانت السعودية راض به إذا لم نكن نحن موافقين عليه .#حصار_امريكا_قاتل_شعب_اليمن#حصار_امريكا_قاتل_شعب_اليمنpic.twitter.com/q0PRw2SJiC — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 7, 2020

المصدر: RT