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الحوثيون: الأمريكيون أكدوا لنا أن لا سلام في اليمن إذا لم يوافقوا عليه

أخبار العالم العربي

الحوثيون: الأمريكيون أكدوا لنا أن لا سلام في اليمن إذا لم يوافقوا عليه
Reuters KHALED ABDULLAH
الحوثيون في اليمن
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أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي أن الأمريكيين أكدوا لهم أنه لن يكون هناك سلام في اليمن إذا لم يكونوا موافقين عليه.

وفي تغريدة له على "تويتر"، قال محمد علي الحوثي: "أرسلوا إلينا الأمريكيين عبر وسطاء.. قالوا لا يمكن أن يكون هناك سلام حتى وإن كانت السعودية راضية به إذا لم نكن نحن موافقين عليه".

وأرفق التغريدة بوسم "حصار أمريكا قاتل شعب اليمن".

المصدر: RT

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