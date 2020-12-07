الحوثيون: الأمريكيون أكدوا لنا أن لا سلام في اليمن إذا لم يوافقوا عليه
Reuters KHALED ABDULLAH
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أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي أن الأمريكيين أكدوا لهم أنه لن يكون هناك سلام في اليمن إذا لم يكونوا موافقين عليه.
وفي تغريدة له على "تويتر"، قال محمد علي الحوثي: "أرسلوا إلينا الأمريكيين عبر وسطاء.. قالوا لا يمكن أن يكون هناك سلام حتى وإن كانت السعودية راضية به إذا لم نكن نحن موافقين عليه".
وأرفق التغريدة بوسم "حصار أمريكا قاتل شعب اليمن".
ارسلوا إلينا الأمريكان عبر وسطاء— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 7, 2020
قالوا
لا يمكن أن يكون هناك سلام حتى وإن كانت السعودية راض به إذا لم نكن نحن موافقين عليه .#حصار_امريكا_قاتل_شعب_اليمن#حصار_امريكا_قاتل_شعب_اليمنpic.twitter.com/q0PRw2SJiC
المصدر: RT