"الجمهورية": وفد برلماني فرنسي أوروبي وصل بيروت

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن وفدا من النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، وصل إلى بيروت خلال الساعات الماضية.

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وأشارت الصحيفة نقلا عن نفس المصادر إلى أن هدف الوفد هو "استطلاع التطورات وما آلت اليه المبادرة الفرنسية، وما يمكن القيام به في المرحلة المقبلة، خصوصا أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيزور لبنان قبل عيد الميلاد بأيام".

ويضم الوفد النيابي الأوروبي النائبين الفرنسيين تييري مارياني، وجان لين لاكابيل، وسيستهلان جولتهما على المسؤولين اللبنانيين الكبار بلقاء مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، قبل ظهر اليوم، للاطلاع على الظروف التي تعيشها البلاد، وذلك بعد التردد في تطبيق المبادرة الفرنسية، والخطوات التي لم تنفذ، منذ إطلاقها في الأول من سبتمبر الماضي، وفقا لـ"الجمهورية".

كما أوضحت الصحيفة، نقلا عن معلومات خاصة بها، أن "هذه الزيارة تأتي في وقت أطلق الاتحاد الأوروبي آلية عمل خاصة بالأزمة اللبنانية، لتزخيم المبادرة الفرنسية، وربما دعمها، وتحويلها إلى مبادرة أوروبية إذا ما دعت الحاجة"، لافتة إلى أن "فرنسا سترأس مجموعة الاتحاد قريبا، ولا بد من التحضير لمبادرة ما، يمكن التوصل اليها في وقت قريب، لإطلاق العملية السياسية في لبنان، وفق خريطة الطريق التي رسمت سابقا".

المصدر: صحيفة "الجمهورية"