جماعة الحوثي تدعو لتدخل أممي لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانية

دعت جماعة الحوثي في اليمن الأمم المتحدة إلى التدخل لفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية.

وقال مدير عام المطار خالد الشائف: "نأمل موقفا أمميا واضحا بخصوص إغلاق المطار أمام الرحلات الإنسانية على الأقل".

واتهم الشائف التحالف العربي "بالاستهداف المتكرر للمطار عبر غارات جوية بهدف تعطيله وإخراجه عن جاهزيته"، وأكد أن "حظر الرحلات عبر المطار فاقم الوضع الإنساني في اليمن".

وفند الشائف استخدام جماعة الحوثي مرافق مطار صنعاء الدولي لأغراض عسكرية، واتهم التحالف العربي بقيادة السعودية بـ"التضليل" لتبرير استهداف المطار بغارات جوية.

ويفرض التحالف العربي منذ أغسطس 2016 حظرا على جميع الرحلات من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، باستثناء الرحلات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة وبعض المنظمات الإنسانية الدولية.

ومطار صنعاء الدولي منفذ أساسي لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.

المصدر: وكالات