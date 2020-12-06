المغرب.. إنقاذ سائح فرنسي علق في الثلوج

تمكنت السلطة المحلية لقيادة أمسمرير وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية من إنقاذ سائح فرنسي علقت سيارته في الثلوج على الطريق الإقليمية 704 بين تلمي وأكدال جنوب شرقي المغرب.

وأشار بيان صدر عن السلطات المحلية إلى أن "السائح في حالة صحية جيدة، حيث قدمت له الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بعد إخراج سيارته".

وأهابت اللجنة الإقليمية بجميع المواطنين والسياح توخي الحذر في تنقلاتهم، ومراجعة النشرات الجوية قبل السفر أو التنقل، خصوصا صوب المناطق الجبلية التي تعرف تساقط الثلوج أو الأمطار الرعدية.

المصدر: "هسبريس"