الحوثيون يعلنون القبض على أخطر عصابة مخدرات بصنعاء

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين بصنعاء، القبض على عصابة خطيرة نشطت في ترويج المخدرات، حيث اعترف أفرادها بتهريب 286 طنا من المهلوسات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الحوثية العميد عبد الخالق العجري، إن عملية إلقاء القبض تمت إثر مداهمة الأجهزة الأمنية لأحد أوكار العصابة بأمانة العاصمة، بعد الرصد والتحري في متابعة العصابة بأذن النيابة.

وأضاف أنه "خلال المداهمة قام أفراد العصابة بإطلاق النار، لكن ذلك لم ينقذهم من قبضة رجال الأمن"، وأن "الاشتباكات أسفرت عن استسلام زعيم وأفراد العصابة، وإصابة اثنين من رجال الأمن".

وذكر العجري أنه "تم العثور بحوزة العصابة على أسلحة وعدد من السيارات المسروقة"، وأن أفراد العصابة اعترفوا بتهريب أكثر من 286 طنا من المواد المخدرة بأنواعها.

المصدر: RT