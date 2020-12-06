ليبيا.. قبائل برقة ترفض انعقاد مجلس النواب في غير مقره الدستوري ببنغازي

أكدت قبائل منطقة برقة شرقي ليبيا في بيان لها، أنها لن تقبل أي اجتماع لمجلس النواب في أي مكان غير المقر الدستوري له في مدينة بنغازي، أو مقره المؤقت في مدينة طبرق.

وأشار البيان إلى "دعم القبائل الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الضامنة لحقوق الأقاليم التاريخية، ووقف الاقتتال وإعلان مرحلة جديدة للتفاوض والسلام التي غرست في أبو شمال وأثمرت في القاهرة".

وأضاف: "نثني على دولة مصر شعبا وحكومة لدورها البارز في حل الشقاق في ليبيا، كما نثمن دور الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية".

وأكدت القبائل رفضها القاطع والمطلق في القفز بأي شكل من الأشكال على حق الإقليم في اختيار من يمثله في المجلس الرئاسي"، مجددة "تمسكها بخيار عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقيادتها.

ناصر حاتم