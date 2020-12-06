مستوطنون يقطعون أشجار زيتون معمرة في الضفة الغربية

قطع مستوطنون إسرائيليون، ليلة الأحد، أشجار زيتون في بلدتي بروقين وكفر الديك غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "معا" عن عوني علي الأحمد، صاحب الأشجار التي تم قطعها، أن مستوطنين من مستوطنة "بروخين" المجاورة، قاموا بقطع 15 شجرة زيتون تتراوح أعمارها ما بين 50 و60 عاما في المنطقة الشمالية المحاذية للمستوطنة.

وأضاف عوني أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض ممتلكاته لاعتداء المستوطنين، فمنذ ثلاث سنوات وهم يعتدون على أرضه والتي تقدر مساحتها بـ10 دونمات، مضيفا أنه خلال العام الماضي قاموا برش مادة حارقة على شجرتين معمرتين قام بزراعتهما، مما أدى إلى حرقهما وتضررهما.

المصدر: "معا"