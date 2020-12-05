نواب الحوثيين يرفع الحصانة عن 11 نائبا

قرر مجلس النواب التابع لحكومة الحوثيين بصنعاء رفع الحصانة عن 11 نائبا من المتواجدين خارج اليمن.

ونقلت وكالة "سبأ" الموالية للحوثيين، أن قرار مجلس النواب استند على أدلة وإثباتات قدمت من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء في ملف القضية رقم (248) لسنة 2019.

وأفاد مراسلنا بصنعاء بأن القرار شمل كلا من إنصاف على مايو، بكيل ناجي الصوفي، حميد عبد الله الأحمر، زيد علي الشامي، سعيد مبارك دومان، علي حسين علي عشال، علي محمد المعمري، غالب عبدالكافي القرشي، محمد رشاد العليمي، نجيب سعيد الدبعي، عباس احمد النهاري.

المصدر: RT