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السعودية: يجب التشاور مع دول الخليج حول أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران

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السعودية: يجب التشاور مع دول الخليج حول أي اتفاق نووي بين واشنطن وطهران
Globallookpress
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نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تأكيده على ضرورة التشاور مع دول الخليج بشأن أي اتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة.

كما تطرق الوزير، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت في العاصمة البحرينية المنامة، إلى التقدم الذي أحرز مؤخرا في سبيل إنهاء الخلاف المستمر منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها، قائلا إن حلفاء الرياض "على الخط نفسه" بشأن حل الأزمة الخليجية.

يتبع..

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