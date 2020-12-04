مدير الـ"سي آي إيه" السابق: لقاء نتنياهو وبن سلمان هدفه حماية ولي العهد من خطوات محتملة لإدارة بايدن

قال المدير السابق لوكالة الـ"سي آي إيه" جون برينان، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحماية نفسه من خطوات قد تتخذها إدارة بايدن ضده.

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وتطرق برينان في حديثه لصحيفة "هآرتس" للعلاقات الإسرائيلية السعودية قائلا إنه "طوال سنوات جرت محادثات بين جهات إسرائيلية وسعودية لم تكن جزءا من حكومتي الدولتين.

وأضاف: "عقدت لقاءات مباشرة بين الاستخبارات الإسرائيلية والاستخبارات السعودية. وأنا مطلع عليها وربما ساعدت في تنظيمها".

وتابع: "برأيي أن هدف اللقاء الأخير (بين بن سلمان ونتنياهو) هو مساعدة بن سلمان في الدفاع عن نفسه من الخطوات التي قد تتخذها إدارة بايدن. وأعتقد أنه يبحث عن طرق لحماية نفسه من اتهامات بالقتل الرهيب للصحافي جمال خاشقجي. وهو يحاول أن يصنع لنفسه صورة الزعيم الفعلي للمملكة، رغم أنه ليس الملك، وهو يحاول أيضا أن يظهر أنه زعيم أكثر اعتدالا وعصرية".

يذكر أن السلطات السعودية كانت نفت عقد أي لقاء بين بن سلمان ونتنياهو، كما أعرب الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق عن أسفه لأن "وسائل الإعلام تتبع ما يصدر عن إسرائيل ولا تتبع ما يصدر من المملكة" بهذا الصدد.

المصدر: "هآرتس" + RT