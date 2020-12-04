الحكومة اليمنية: مقتل 8 أشخاص جراء قصف على موقع صناعي في الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص على الأقل في قصف على مجمع صناعي في ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن، محملة الحوثيين مسؤولية القصف.

وندد وزير الإعلام اليمني محمد الارياني بـ"الجريمة الارهابية البشعة" التي استهدفت المجمع الصناعي الخميس، كما نقلت عنه وكالة أنباء "سبأ".

وأكد أن "الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية من عمال المصنع وإصابة 13 بجروح".

بدورها، نددت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالهجوم الذي استهدف المرفأ، نقطة الدخول الأساسية للمساعدات الإنسانية إلى اليمن، مشددة على أن "قتل المدنيين يجب أن يتوقف".

ومنذ بدء الحرب في اليمن، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم من المدنيين، ونزح الملايين.

وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت حرب اليمن المستمرة منذ ست سنوات عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر: "swissinfo"