برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة جديدة في اليمن

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع الأمم المتحدة، من أن ملايين الأشخاص في اليمن على شفير مجاعة جديدة.

وقال المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي​ ديفيد بيزلي، إن عدد الأشخاص الذين يواجهون ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي باليمن سوف يتزايد من 3.6 مليون شخص إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من 2021.

وأكد أن اليمن على "شفير المجاعة مجددا"، داعيا المجتمع الدولي إلى "عدم التخلي عن ملايين العائلات التي في أمس الحاجة إلى المساعدات".

المصدر: وكالات