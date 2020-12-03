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برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة جديدة في اليمن

أخبار العالم العربي

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة جديدة في اليمن
Reuters
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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع الأمم المتحدة، من أن ملايين الأشخاص في اليمن على شفير مجاعة جديدة.

وقال المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي​ ديفيد بيزلي، إن عدد الأشخاص الذين يواجهون ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي باليمن سوف يتزايد من 3.6 مليون شخص إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من 2021.

وأكد أن اليمن على "شفير المجاعة مجددا"، داعيا المجتمع الدولي إلى "عدم التخلي عن ملايين العائلات التي في أمس الحاجة إلى المساعدات".

المصدر: وكالات

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