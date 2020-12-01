الجزائر.. مقتل 3 مسلحين بعملية للجيش (صور)

قتل ثلاثة مسلحين بعملية للجيش الجزائري في مدينة جيجل اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 01 ديسمبر 2020، من القضاء على ثلاثة إرهابيين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة".

وأضاف البيان أن "العملية مكنت من استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و5 مخازن مملوءة، وقنبلة يدوية، ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 12 حقيبة ظهر تحتوي على كميات معتبرة من الذخيرة و7 أجهزة اتصال وألبسة وأدوية".

**********************بيان وزارة الدفاع الوطني *************************** في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث... Publiée par ‎وزارة الدفاع الوطني الجزائرية‎ sur Mardi 1 décembre 2020

وأكد الجيش أن هذه العملية النوعية لا تزال متواصلة، وتؤكد "عزم قوات الجيش على تعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني".

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية