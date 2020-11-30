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مصادر عراقية لـRT: مقتل قائد في الحرس الثوري وثلاثة من أفراد حمايته على الحدود مع سوريا

أخبار العالم العربي

مصادر عراقية لـRT: مقتل قائد في الحرس الثوري وثلاثة من أفراد حمايته على الحدود مع سوريا
الحرس الثوري الإيراني
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أكدت مصادر استخبارية عراقية، اليوم الاثنين، مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة من أفراد حمايته على الحدود العراقية السورية.

وقالت المصادر الاستخبارية العراقية لـRT، إن "القائد في الحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان، قتل اليوم مع ثلاثة من أفراد حمياته على الحود العراقية السورية".

وأضافت المصادر، أن "المعلومات الأولية لم تؤكد بعد إذا ما كانت الضربة بطائرة مسيرة أو عملية اغتيال بطريقة أخرى".

المصدر: RT

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