وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة يزور إسرائيل

يغادر وفد رسمي البحرين غدا الثلاثاء برئاسة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، في زيارة إلى إسرائيل، صحبة عدد من المسؤولين من وزارات الدولة ومؤسساتها، ورجال أعمال.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يلتقي الوزير البحريني خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين الإسرائيليين في القدس، كما ستتم مباحثات بحرينية إسرائيلية مشتركة حول التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة، وتبادل الخبرات بين البلدين.

وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البحرين وإسرائيل، خاصة ما يتعلق بمجالات التجارة والاستثمار، وبحث الفرص الاقتصادية.

وهذه الزيارة هي الثانية لوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل، وتأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان السلام، وإعلان "مبادئ إبراهيم" المبرم بين البلدين في سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية